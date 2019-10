is redacteur bij Data News

Tesla neemt het Amerikaanse DeepScale over. Daarmee haalt het talent in huis om haar Autopilot te verbeteren.

De overname wordt nog niet formeel bevestigd door Tesla of DeepScale, maar zowel CNBC als Techcrunch kregen bij bronnen bevestiging van de deal. Ook Forrest Iandola, CEO en medeoprichter van DeepScale, liet op Twitter al weten dat hij voortaan voor Tesla werkt.

DeepScale legt zich toe op computer vision met zuinige goedkope processoren. Het gebruikt neurale netwerken in combinatie met kleine en goedkope sensoren om de precisie van systemen in zelfrijdende wagens te verbeteren.

De overname moet dus de Autopilot in Tesla verbeteren en uiteindelijk helpen om van de wagens volwaardig autonome voertuigen te maken.

Zowat elke grote autofabrikant werkt vandaag aan technologie om wagens autonoom te laten rijden. Tesla loopt daarbij het meest in de kijker omdat het bedrijf sinds enkele jaren Autopilot heeft. Dat is, ondanks de naamgeving, geen automatische piloot maar een rij-assistent. Wel is het de bedoeling om die op termijn voldoende uit te breiden dat de wagen zonder menselijke tussenkomst kan rijden.