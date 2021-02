De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Tesla gaat een fabriek bouwen in India. De fabriek komt te staan in de zuidelijke deelstaat Karnataka, zo hebben de lokale autoriteiten aangekondigd.

Tesla opende midden januari al een kantoor in India. De Indiase minister van Transport Nitin Gadkari zei onlangs dat de constructeur in 2021 zijn wagens zou beginnen verkopen in India. Ook Tesla-baas Elon Musk gaf zijn interesse in de Indiase markt al vaker te kennen.

In China, buurland van India, bouwde Tesla zijn eerste fabriek buiten de Verenigde Staten. Het bedrijf domineert er de markt van elektrische wagens, die goed is voor ongeveer vijf procent van alle verkochte wagens in China. In India zijn elektrische auto's nog niet zo ingeburgd: ze maken er nog minder dan één procent uit van de autoverkoop.

