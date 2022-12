Tesla gaat een nieuwe fabriek voor elektrische wagens bouwen in Mexico. Dat melden bronnen aan persbureau Bloomberg.

Het bedrijf van Elon Musk zou momenteel de plannen finaliseren en de officiële aankondiging zou volgende week al kunnen volgen.

De fabriek komt volgens de bronnen in het noordoosten van Mexico, in Santa Catarina vlakbij Monterrey, de hoofdstad van deelstaat Nuevo Leon. Het zou gaan om een assemblagefabriek voor Tesla-bolides.

De finale details worden momenteel uitgewerkt, klinkt het ook. Het bedrijf zou in gesprek zijn met de overheid van de deelstaat en met het Mexicaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, aldus een bron.

Het bedrijf gaf niet onmiddellijk gehoor aan de vraag voor een reactie.

Musk bezocht Nuevo Leon nog in oktober en ontmoette er hoogwaardigheidsbekleders. Tesla heeft een goede band met de deelstaatoverheid. Zo heeft de constructeur er een eigen 'straat' bij de douane voor onderdelen die de grens moeten oversteken naar Texas.

Het zou Tesla's eerste fabriek ten zuiden van de Mexicaanse grens worden. Tesla heeft assemblagefabrieken in Californië (Fremont) en Texas (Austin) in de VS, en overzees in Berlijn en Shanghai.

Het is niet duidelijk wel model er in Mexico van de band zou rollen.

