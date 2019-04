Tesla haalt de basisversie van de Model 3 die 35.000 dollar kost al na enkele weken uit het online aanbod. Nochtans was die versie van het nieuwe, kleinere, Teslamodel lang aangekondigd. Wie de basisversie van 35.000 dollar toch in zijn garage wil, moet naar de dealer of telefonisch bestellen, meldt de Amerikaanse wagenbouwer.

De Model 3, het 'instapmodel' van Tesla, is sinds februari beschikbaar in ons land. In de VS was de wagen al langer in de verkoop: het ging net als hier om duurdere versies, en sinds kort ook de beloofde versie van 35.000 dollar. Maar die verdwijnt dus uit het online aanbod in de VS.

Voorts meldt Tesla dat het rijhulpsysteem 'Autopilot' voortaan standaard meegeleverd wordt, waardoor de basisprijs omhoog gaat. De goedkoopste Tesla die online beschikbaar is in de VS komt zo op 39.500 dollar voor belastingen. Die Standard Plus kostte tot dan 37.500 dollar, met autopilot als optie voor 3.000 dollar.

De wijzigingen zijn nodig om de kosten te optimaliseren, de complexiteit terug te dringen en de productie te stroomlijnen, aldus het bedrijf in een blogbericht. Om die reden verdwijnt dus de Standard-versie uit het online aanbod, omdat de Standard Plus tot zesmaal toe meer verkocht werd. Bij de goedkoopste versie is bijvoorbeeld de autonomie via software begrensd.

Het is de nieuwste koersverandering bij Tesla. Onlangs deelde de constructeur mee dat hij voortaan vooral online de verschillende modellen zal verkopen en dat garages zullen sluiten. Nadien klonk het dat toch meer garages dan eerder gepland openblijven.