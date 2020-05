Tesla herstart fabriek in Californië ondanks verbod van autoriteiten

Topman Elon Musk wil de Teslafabriek in het Californische Fremont nu onmiddellijk heropstarten en gaat daarmee lijnrecht in tegen het verbod van de autoriteiten. De productie in de fabriek ligt momenteel stil als gevolg van de coronamaatregelen.

De Tesla-fabriek in het stadje Fremont, nabij San Francisco. 10 mei 2020 © Reuters

Musk liet weten dat hij zelf aan de productielijn zal staan. 'Als er iemand wordt opgepakt, wil ik er zeker van zijn dat ik diegene ben', schreef hij maandag op Twitter. Musk kreeg vrijdag van de autoriteiten van Aladema County, waar zijn fabriek gevestigd is, te horen dat in de regio alleen essentiële activiteiten mogen heropgestart worden en dat Tesla niet aan die criteria voldoet. Daarop dreigde hij ermee de fabriek en het hoofdkantoor van zijn bedrijf te verhuizen van Californië naar een andere Amerikaanse deelstaat en verklaarde hij de beslissing voor de rechter te zullen aanvechten. Kort voor de tweet van Musk had de gouverneur van Californië, Gavin Newsom, nog gezegd dat Tesla en andere fabricanten hun productie in de deelstaat mogelijk al vanaf volgende week zouden kunnen hervatten. De excentrieke miljardair minimaliseerde de voorbije weken de ernst van het coronavirus en bestempelde de lockdownmaatregelen als 'fascistisch'. Via Twitter pleitte hij voor het heropstarten van 's lands economie. Intussen heeft Tesla, ondanks het verbod van de autoriteiten, alle werknemers opgeroepen om te komen werken.