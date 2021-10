Tesla heeft in het derde kwartaal van 2021 bijna een kwart miljoen wagens geleverd. Dat is meer dan verwacht. Het gaat om een record voor de producent van elektrische wagens, dat de cijfers afgelopen weekend bekendmaakte.

In het derde kwartaal leverde Tesla 241.300 wagens af. Dat is meer dan analisten hadden verwacht en ook meer dan het bedrijf zelf had voorspeld. De Verenigde Staten en China zijn de grootste markten voor het bedrijf van oprichter en CEO Elon Musk.De cijfers van Tesla gelden als een barometer voor de markt van elektrische wagens.