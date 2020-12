Een nieuwe update van de Tesla-software geeft eigenaars de kans om het geluid van hun claxon aan te passen. Met een buitenspeaker zullen ze ook de rest van de straat met hun muziek kunnen 'verblijden'.

Tesla auto's in de VS krijgen met een nieuwe update, nummer 2020.48.36, een zogeheten Boombox-functie. Daarmee zullen ze muziek kunnen afspelen buiten de wagen, op voorwaarde dat die wagen een van de modellen is die met een buitenspeaker is uitgerust. Dat zijn in principe Tesla's die na 1 september 2019 werden gebouwd.

De Boombox-functie is een beetje het equivalent van de volumeknop omhoog en de ramen open, maar dan efficiënter. Je zal er je muziek buiten de wagen mee kunnen afspelen. Veel vrienden ga je daar in het verkeer niet mee maken, en gezien de lawaainormen in veel gemeenten, kan het ook nog eens boetes opleveren. De functie lijkt dan ook vooral gemaakt om bijvoorbeeld een picknick van achtergrondmuziek te voorzien, en dat idee wordt versterkt door de drie videogames die aan de software zijn toegevoegd. Je kan die spelen wanneer het voertuig geparkeerd is.

Ook de toeter of claxon van de wagen zal je na de update kunnen aanpassen, een functie die het in zich heeft om van Tesla-eigenaars de meeste gehate mensen op de weg te maken. Je kan tot vijf eigen geluiden toevoegen via een USB. En dat kan alles zijn van koeiengeluiden, applaus of vuvuzela's tot, we zeggen maar wat, clipjes uit Herman van Veens 'Opzij'. Het is nog niet bekend of en wanneer de update in België wordt uitgerold.

