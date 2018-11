Tesla maakt Model 3 compatibel met Europese snellaadpalen

Tesla maakt bekend dat de Model 3 ook de CCS-stekkers (Combined Charging System) voor snelladen in Europa zal ondersteunen. Daardoor zullen de wagens niet enkel kunnen snelladen aan de eigen superchargers van Tesla, maar ook aan laadpalen van verschillende andere aanbieders. Dat is goed nieuws voor bedrijven zoals het Nederlandse Fastned, dat haar snellaadnetwerk ook aan het uitbreiden is naar België.

Great news for ⁦@Fastned⁩ ! Tesla to open up CCS fast charging for European Model 3, Model S and Model X | Auto Express https://t.co/fNhfYJpzLL — Bart Lubbers (@bcmlubbers) November 14, 2018

Tesla maakt vaart met de voorbereidingen voor de Europese introductie van zijn Model 3. De leveringen van Model 3 in Europa zouden in de eerste helft van volgend jaar van start gaan. Deze week maakt de auto zijn debuut in België, waar consumenten hem kunnen bekijken in de Tesla-showroom in Zaventem.

Met de goedkopere auto Model 3, die in de VS een basisprijs van 35.000 dollar heeft, wil Tesla een bredere markt aanboren met zijn elektrische wagens. Hoe veel Model 3 in Europa zal kosten, is tot dusver niet bekend.