Tesla-chauffeurs beschikken over heel wat digitale gemakken, maar de streamingmuziekdienst Apple Music schittert in de populaire elektrische wagen vooralsnog door afwezigheid. Daar zou binnenkort evenwel verandering in kunnen komen.

Een oplettende bezoeker van het Petersen Automotive Museum in Los Angeles zag daar afgelopen weekend iets bijzonders bij een tentoongestelde Tesla. Op het grote centrale beeldscherm van een Model S spotte Aaron Cash de aanwezigheid van een Apple Music-app. Die hoort daar normaal gesproken niet: de geïntegreerde muziekdiensten beperken zich bij Tesla tot Spotify, Tidel, TuneIn en - in sommige wagens - een speciale karaoke-app.

Update in aantocht?

Het zou erop kunnen wijzen dat Tesla een software-update in petto heeft, die de tentoongestelde auto reeds had ontvangen. Cash postte enkele foto's van de Apple Music-app op Twitter, waarop onder meer te zien is hoe de gebruiker zich bij de muziekdienst kan aanmelden door een QR-code te scannen.

Apple Music staat hoog op het verlanglijstje van menig Tesla-eigenaar, en de kans is dus vrij groot dat de dienst binnenkort eindelijk wordt toegevoegd. Mogelijk gebeurt dat al bij de grote jaarlijkse Holiday Update van Tesla, die gepland staat voor volgende maand.

Verwar Apple Music overigens niet met Apple CarPlay, waarbij de volledige interface van het onboard-entertainmentsysteem wordt overgenomen door de aangesloten iPhone. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat Tesla daar op korte termijn ondersteuning voor gaat bieden.

