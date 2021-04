Tesla vindt het 'bijzonder irritant' dat de goedkeuring van de bouw van een nieuwe fabriek nabij de Duitse hoofdstad Berlijn zo lang aansleept. Dat blijkt uit een juridisch document van de Amerikaanse constructeur van elektrische auto's en batterijen.

Volgens Tesla zal de nieuwe 'gigafabriek' bijdragen aan de strijd tegen de opwarming van de aarde door het stimuleren van onder meer elektrische mobiliteit. Maar het lange Duitse goedkeuringsproces staat in schril contrast met de dringende nood aan projecten om de klimaatverandering tegen te gaan, zegt de constructeur.

Zelfde behandeling

Het is 'bijzonder irritant' dat Tesla zestien maanden na het indienen van de aanvraag nog altijd geen tijdschema heeft gekregen voor het verlenen van een goedkeuring. Het meest opvallende probleem is volgens Tesla echter dat projecten die klimaatverandering tegengaan, in de procedures hetzelfde worden behandeld als projecten die de klimaatverandering versnellen.

Tesla bouwt zijn Europese gigafactory in Grünheide, buiten Berlijn. Het bedrijf van Elon Musk koos voor die locatie boven onder meer Nederland en Vlaanderen. De bouwwerkzaamheden gebeuren momenteel op basis van voorlopige vergunningen omdat de staat Brandenburg nog een definitieve beslissing moet nemen. Tegen het project zijn klachten ingediend door milieuorganisaties en omwonenden.

Half miljoen auto's per jaar

De bedoeling is om de productie in de zomer op te starten. Tesla wil er op termijn een half miljoen auto's per jaar van de band laten rollen, maar er zullen ook batterijen worden gemaakt. Het gaat daarbij niet alleen om accu's voor auto's, maar ook om thuisbatterijen voor particulieren en energieopslagsystemen voor bedrijven.

