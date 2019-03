Tesla Model 3 scoort sterk in Europa

De Europese automarkt kende voor de zesde maand op rij een daling, maar toch scoorden sommige niches nog steeds erg goed. Zoals de klasse van elektrische wagens, waarin de Tesla Model 3 een schitterend debuut maakte.

Hoewel het aantal elektrische wagens op de Europese markt nog zeer bescheiden blijft (1,9 procent), steeg hun volume met maar liefst 92 procent tot ongeveer 20.000 inschrijvingen. Deze toename is voornamelijk te verklaren door de lancering van verscheidene nieuwe modellen. Vooral de befaamde Tesla Model 3 scoorde sterk met 3.657 nieuwe inschrijvingen tegen eind februari en gaat zo de Nissan Leaf en de Renault Zoé vooraf in de tabellen. Er mag hier zeker van een bliksemstart gesproken worden, want meestal zie je deze resultaten pas vier of vijf maanden na de lancering.

Uit de cijfers blijkt ook dat de meeste Model 3's zijn ingeschreven voor privégebruik. Even merkwaardig is dat de Tesla de bestverkochte premium middenklasseberline in Europa was, voor de 'populaire' Mercedes C Klasse, Audi A4 en BMW 3 Reeks. De analisten zijn alvast onder de indruk van dit sterk debuut van de Tesla Model 3. Maar toch blijft het afwachten op de reacties van de Duitse merken, Volvo en JLR, die allen verscheidene nieuwe elektrische wagens in de pijplijn hebben. Naast de Tesla Model 3 maakte trouwens ook de elektrische Jaguar I-Pace een zeer mooie start.