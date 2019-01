Tesla start met bouw Chinese 'gigafabriek'

Musk maakte op Twitter bekend dat maandag wordt gestart met de aanleg van de 'Tesla Shanghai Gigafactory'. Deze zomer moet de bouw al rond zijn en tegen eind dit jaar moeten de eerste wagens er al van de band rollen, aldus nog Musk.

Volgens Chinese media zal Musk de openingsceremonie in Shanghai bijwonen. De aankondiging komt er op een moment dat een Amerikaanse delegatie in Peking probeert de handelsoorlog tussen beide economische grootmachten te beëindigen.

Het wordt de eerste Tesla-fabriek buiten de VS. Tesla plant een tweede fabriek in Europa. Het is daarvoor in onderhandeling met Nederland en Duitsland, maar ook Vlaanderen is nog in de running.