Onder andere een bericht van topman Elon Musk op Twitter was in strijd met Amerikaanse wetgeving. Dat oordeelde de National Labor Relations Board, die er in de Verenigde Staten op toeziet dat werknemers kunnen opkomen voor hun arbeidersrechten.

Tesla ging onder andere in de fout door een werknemer te ontslaan die zich ook actief inzette voor een vakbond. Daarnaast zou een opmerking van Musk op Twitter over de gevolgen van werknemers als ze zich bij een vakbond aansluiten neerkomen op een dreigement.

In de bewuste tweet schreef Musk: 'Waarom zou je contributie aan de vakbond betalen en zonder reden je aandelenopties opgeven'. Daarmee suggereerde hij dat hij deze bonus zou intrekken bij personeel met een vakbondslidmaatschap, zo oordeelde de National Labor Relations Board. Dreigen met straffen voor werknemers die zich in een vakbond verenigen is verboden in de VS.

Tesla wordt nu opgedragen de ontslagen werknemer weer een baan aan te bieden. Ook moet Musk het Twitterbericht over aandelenopties, dat uit 2018 stamt, verwijderen. De National Labor Relations Board heeft niet de bevoegdheid om boetes op te leggen. Het is nog mogelijk om in beroep te gaan tegen het oordeel.

Tesla heeft altijd volgehouden niets fout te hebben gedaan. Het bedrijf was niet direct bereikbaar voor commentaar.

