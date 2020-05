Tesla-topman Musk krijgt miljoenenbonus

Tesla-topman Elon Musk heeft begin mei een miljoenenbonus gekregen. Toen werd aan de voorwaarde voldaan om de eerste tranche van een enorm bonusplan uit te betalen, bevestigt de maker van elektrische auto's in een bij de toezichthouder ingediend document. Tesla had toen een omzet van 20 miljard dollar en was langdurig meer dan 100 miljard dollar waard op de beurs.

Musk krijgt nu het recht om een kleine 1,7 miljoen aandelen Tesla te kopen voor 350,02 dollar per stuk. Donderdag sloot het aandeel op 805,81 dollar. Bij die koers zou Musk zo'n 770 miljoen dollar kunnen verdienen aan de bonus. Musk krijgt bij Tesla geen salaris, maar kwam twee jaar geleden wel een beloningspakket in aandelen overeen dat afhangt van het behalen van bepaalde doelen. Een deel van die doelen zijn operationeel, zoals bepaalde omzetten en bedrijfsresultaten. Een ander deel van de doelen hangt samen met de beurswaarde. Als alle doelen worden gehaald krijgt Musk voor 2,6 miljard dollar aandelen. Dat bedrag vertekent echter omdat de waarde is vastgezet op het moment dat de bonussen werden afgesproken. Door de gestegen beurskoers die nodig is om de doelen van de beurswaarde te behalen zou hij met die aandelen ongeveer 55 miljard dollar kunnen verdienen. Musk krijgt nu het recht om een kleine 1,7 miljoen aandelen Tesla te kopen voor 350,02 dollar per stuk. Donderdag sloot het aandeel op 805,81 dollar. Bij die koers zou Musk zo'n 770 miljoen dollar kunnen verdienen aan de bonus.Musk krijgt bij Tesla geen salaris, maar kwam twee jaar geleden wel een beloningspakket in aandelen overeen dat afhangt van het behalen van bepaalde doelen. Een deel van die doelen zijn operationeel, zoals bepaalde omzetten en bedrijfsresultaten. Een ander deel van de doelen hangt samen met de beurswaarde.Als alle doelen worden gehaald krijgt Musk voor 2,6 miljard dollar aandelen. Dat bedrag vertekent echter omdat de waarde is vastgezet op het moment dat de bonussen werden afgesproken. Door de gestegen beurskoers die nodig is om de doelen van de beurswaarde te behalen zou hij met die aandelen ongeveer 55 miljard dollar kunnen verdienen.