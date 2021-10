Een update van Tesla's Full Self-Driving software is na een dag terug ingetrokken, nu blijkt dat de software enkele stevige problemen heeft.

'Er zijn enkele problemen met versie 10.3, dus gaan we terug naar 10.2', zo schrijft Tesla CEO Elon Musk op Twitter. Hij heeft het daarbij over een update van de assistentiesoftware FSD van Tesla, bijgenaamd 'Autopilot'. Musk voegt er ook aan toe dat dit soort dingen normaal zijn voor beta software, en dat er altijd nog problemen gevonden kunnen worden in een publieke beta.

Seeing some issues with 10.3, so rolling back to 10.2 temporarily.



Please note, this is to be expected with beta software. It is impossible to test all hardware configs in all conditions with internal QA, hence public beta. — Elon Musk (@elonmusk) October 24, 2021

In dit geval gebeurt die 'publieke beta' dan wel op de openbare weg in de Verenigde Staten. Na de update klaagden chauffeurs daar over botsingwaarschuwingen waar er geen gevaar is, en auto's die schijnbaar zonder reden beginnen te remmen. Ook automatische cruise control, stuurhulp en de Autopilot-software zelf zou problemen ondervinden. De update is nu dus teruggerold naar een eerdere versie.

Ondanks de namen 'Autopilot' en 'Full Self-Driving', is het FSD-systeem volgens Tesla geen zelfrijdende software. Het pakket is een extra optie van zo'n 10.000 dollar die verdere assistentie biedt, aldus de automaker. Dat neemt niet weg dat het bedrijf al langer onder vuur staat voor het mogelijke gevaar dat chauffeurs niet langer, of minder, op de weg letten wanneer ze de assistentiesoftware gebruiken. In Europa wordt de FSD-software overigens niet uitgebracht, omdat ze hier verboden is.

