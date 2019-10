Tesla heeft een verrassende winst gerapporteerd voor het derde kwartaal van 2019. De maker van elektrische auto's gaf daarbij aan dat hij vertrouwen heeft in het leveren van meer dan 360.000 wagens dit jaar.

Tesla zette in het derde kwartaal van dit jaar een winst in de boeken van 143 miljoen dollar. Voor een bedrijf dat miljarden omzet draait, maar ook miljoenen verlies, is dat opmerkelijk. Het aandeel Tesla schoot in de Amerikaanse nabeurshandel dan ook liefst 18 procent omhoog.

De winst van 143 miljoen dollar betekent dat het bedrijf het 311 miljoen dollar beter doet dan een jaar eerder. Het bedrijf heeft onder meer stevig gesnoeid in werkingskosten. De omzet kwam uit op 6,3 miljard dollar. Dat was vorig jaar nog ruim 6,8 miljard dollar.

Twee opmerkingen over belangrijke projecten stemden beleggers tevreden. Tesla zei dat het voor op schema loopt met de bouw van zijn Gigafactory in Shanghai. Die is volgens de onderneming inmiddels klaar om te produceren. Daarnaast verloopt ook de ontwikkeling van de Model Y, een compacte SUV, goed. De productie van deze wagen wordt voorzien rond de zomer van 2020.

Een en ander moet aangeven dat Tesla zijn productie wat onder controle heeft. Het bedrijf, dat onder meer met lange wachttijden moest kampen voor productie, bouwde in dit kwartaal 96.000 wagens, en leverde er 97.000. Nog altijd niet helemaal het productiedoel, maar wel een pak beter dan vorige jaren.