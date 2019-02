Tesla verscheept eerste wagens naar Zeebrugge

Zeebrugge is de grootste autohaven ter wereld. De komst van Tesla werd dan ook verwacht. International Car Operators (ICO) in Zeebrugge verzorgt de behandeling van de elektrische wagens. Elon Musk werd donderdag zelf in Zeebrugge verwacht om de komst van de Tesla's te inspecteren, zo heeft een betrouwbare bron bevestigd. Maar dat bezoek is intussen afgelast. Hoeveel wagens precies verscheept zullen worden, is niet meteen bekend.

Zeebrugge wordt de Europese invoerhub voor #TeslaModel3. Goed voor groei haventrafiek én extra jobs. Onze douanemensen staan klaar om als dienstverlener alles mee in goede banen te leiden. @FODFinancien https://t.co/rml7Jqinr8 — Alexander De Croo (@alexanderdecroo) February 7, 2019

Minister van Financiën en vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) reageert tevreden op het nieuws dat Tesla kiest voor Zeebrugge als Europese invoerhub. "De keuze van Tesla voor de haven van Zeebrugge is bijzonder goed nieuws. Elektrische wagens zijn niet enkel een wissel op de toekomst en goed voor het klimaat. Voor Zeebrugge betekent dit ook een groei van de havenactiviteiten, nieuwe investeringen en extra jobs. De beslissing van Tesla toont ook aan dat België een aantrekkelijke en competitieve investeringslocatie is met heel wat troeven. Onze douanemensen staan klaar om als dienstverlener alles mee in goede banen te leiden."