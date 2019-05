Tesla waarschuwt haar medewerkers dat ze ontslagen of aangeklaagd zullen worden als ze vertrouwelijke informatie lekken naar de pers of naar concurrenten. Dat blijkt uit een e-mail die vrijdag werd gelekt naar de Amerikaanse nieuwszender CNBC.

"Wie het nieuws volgt, weet dat er een enorme publieke belangstelling bestaat voor alles wat met Tesla te maken heeft. Als gevolg van ons succes zullen er ook steeds mensen zijn die er alles aan zullen doen om ons te zien falen. Dit omvat mensen die actief op zoek gaan naar informatie gedeeld door Tesla-werknemers, bijvoorbeeld via sociale netwerken zoals LinkedIn, Facebook of Twitter", opent Tesla's securityteam in een e-mail naar werknemers.

Het techbedrijf vraagt haar personeelsleden om geen details over het werk te delen met vrienden, familie of andere personen. "Tesla zal actie ondernemen tegen degenen die op ongepaste wijze bedrijfsinformatie lekken of een geheimhoudingsovereenkomst overtreden. Dit omvat ontslag, schadeclaims en zelfs strafrechtelijke aanklachten", staat er.

Om die waarschuwing kracht bij te zetten, lijst Tesla enkele recente informatielekken op, alsook de consequenties die daaraan verbonden waren. Iemand die het inbelnummer voor een interne meeting op sociale media had gezet, werd ontslagen. Hetzelfde gold voor een medewerker die in januari vertrouwelijke bedrijfsinformatie, inclusief productienummers, via Twitter had gedeeld met journalisten. Een voormalig Tesla-medewerker die nog bedrijfsinformatie op zijn persoonlijk iCloud-account had staan toen hij voor een concurrent ging werken, werd dan weer aangeklaagd voor het stelen van bedrijfsgeheimen.