Autobouwer Tesla is van plan zijn fabriek in de omgeving van de Duitse hoofdstad Berlijn flink uit te breiden. Dat heeft de lokale deelstaatregering bevestigd.

De regering van Brandenburg, waar de gigafabriek van de Amerikaanse bouwer van elektrische wagens is gevestigd, bevestigde dat Tesla plannen heeft om extra grond te kopen. Volgens de omroep RBB wil het bedrijf circa 100 hectare kopen ten oosten van de fabriek, om te gebruiken voor een goederentreinstation en bijkomende opslagruimte. Momenteel neemt Tesla er al ongeveer 300 hectare in.

De fabriek ging officieel open op 22 maart. De opstart liep acht maanden vertraging op door problemen met de vergunning. Het ging om de grootste investering - 5 miljard euro - in een Duitse autofabriek in de recente geschiedenis.

