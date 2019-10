Tesla gaat zijn grote thuisbatterij in Japan verkopen. Het Amerikaanse bedrijf, vooral bekend van zijn elektrische auto's, wil profiteren van het aflopen van energiecontracten die Japanners tien jaar geleden afsloten. Tesla neemt nu bestellingen voor de Powerwall aan in het Aziatische land.

In 2009 konden de eerste Japanse consumenten een tienjarig contract afsluiten om de overtollige stroom die hun zonnepanelen opwekken voor een vaste prijs terug te verkopen aan de energiebedrijven. Dat maakte deel uit van een plan van de Japanse overheid om hernieuwbare energie te promoten.

Nu die contracten aflopen, hoopt Tesla dat Japanners in plaats van zo'n contract voor een thuisbatterij kiezen. Daarin wordt de overtollige energie opgeslagen en kunnen huishoudens dan gebruik van maken als hun zonnepanelen geen stroom opwekken. Zo'n thuisbatterij voorkomt daarmee dat mensen 's nachts stroom moeten afnemen, maar kan niet gebruikt worden voor seizoensopslag.

In België is de thuisbatterij van Tesla al langer te koop. Ze kost tussen de 7.000 en 8.000 euro. Wie ook een digitale meter laat installeren, kan sinds 1 augustus een Vlaamse premie aanvragen. Die bedraagt 250 euro per kilowattuur, met een maximum van 3.200 euro per aansluitingspunt en loopt eind 2020 af.