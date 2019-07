Onder de naam Megapack lanceert Tesla een batterij-installatie die de overproductie van wind- en zonne-energie opvangt om ze later bij piekverbruik weer vrij te geven.

Megapack is geen thuisbatterij maar een industrieel batterijpark dat 3MWh aan stroom kan opslaan met 1,5 MW inverter capaciteit. Tesla zegt dat het daarmee een alternatief wil zijn voor stroomcentrales die enkel worden ingezet bij tekorten op het stroomnetwerk, zoals gascentrales.

Naast de hardware voorziet Tesla ook eigen software voor de monitoring, het beheer en het monetariseren van de opgeslagen stroom. Hoeveel zo'n centrale kost is niet bekend.

De bedoeling is om Megapack in te zetten bij nutsbedrijven of grote industriële spelers Al lijkt de focus vooral bij zonnecentrales of windmolenparken te liggen. Die genereren stroom, maar niet noodzakelijk op momenten dat er veel vraag naar stroom is. Door dat stroomoverschot in een batterijpark te bewaren, kan stroom van alternatieve energiebronnen gelijkmatiger worden verdeeld.