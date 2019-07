Auto's van Tesla gaan YouTube en Netflix streamen, dat zegt oprichter Elon Musk. Het systeem werkt niet als de wagen aan het rijden is.

In Tesla's is het al mogelijk om videogames te spelen, maar als het van Elon Musk afhangt wordt de hoeveelheid entertainment nog uitgebreid. Het bedrijf wil het mogelijk maken om Netflix- en YouTube-video's te streamen naar de multimediaschermen in de wagen. "Het gaat niet langer dan een paar maanden duren", verduidelijkt Musk in een tweet.

Streaming is voorlopig alleen mogelijk wanneer de auto geparkeerd staat, al hoopt Musk dat het later ook tijdens het rijden kan, eens de zelfrijdende wagen klaar is en door de autoriteiten goedgekeurd. Dat laatste kan nog bijzonder lang duren.

Het autobedrijf liet vrijdag weten dat in de tiende versie van de Tesla-software verschillende games zitten, waaronder schaken en indiegame Cuphead. Ook kunnen tekstberichten worden voorgelezen door het systeem.