De Amerikaanse fabrikant van elektrische wagens Tesla zet zijn project voor de bouw van een batterijfabriek in Duitsland on hold, na subsidiebeloftes in de VS. Dat schrijft de Wall Street Journal op gezag van ingewijden.

Washington kondigde in augustus aan fiscale voordelen te voorzien voor autobouwers, wanneer batterijen voor elektrische wagens gefabriceerd en geassembleerd worden in de VS. De wet voorziet ook in een subsidie voor de aankoop van een elektrisch voertuig die kan oplopen tot 7.500 dollar, op voorwaarde dat de eindassemblage van het voertuig in de VS gebeurt.

Tesla had tot dusver voorzien om een batterijfabriek in Duitsland te bouwen, waar het al een autofabriek heeft nabij Berlijn, met de mogelijkheid om sommige wagens naar de VS uit te voeren. De autobouwer bestudeert momenteel echter de mogelijke gevolgen van de nieuwe wetgeving in de VS en zet in afwachting zijn project in Duitsland in de ijskast.

Washington kondigde in augustus aan fiscale voordelen te voorzien voor autobouwers, wanneer batterijen voor elektrische wagens gefabriceerd en geassembleerd worden in de VS. De wet voorziet ook in een subsidie voor de aankoop van een elektrisch voertuig die kan oplopen tot 7.500 dollar, op voorwaarde dat de eindassemblage van het voertuig in de VS gebeurt. Tesla had tot dusver voorzien om een batterijfabriek in Duitsland te bouwen, waar het al een autofabriek heeft nabij Berlijn, met de mogelijkheid om sommige wagens naar de VS uit te voeren. De autobouwer bestudeert momenteel echter de mogelijke gevolgen van de nieuwe wetgeving in de VS en zet in afwachting zijn project in Duitsland in de ijskast.