Tesla legt haar fabrieken in de VS zo goed als stil. Wie nog werkt doet dat met een lager loon. Wie niet van op afstand of in de fabriek kan werken zit binnenkort thuis zonder loon.

De autofabrikant zegt dat er geen productie zal zijn tot ten vroegste 4 mei. Daarom gaat het vanaf 13 april het loon van vicepresidents met dertig procent schrappen. De overige werknemers moeten tien procent inleveren. Zo weet Techcrunch op basis van een interne email van Tesla's hoofd HR Valerie Workman.

Maar in praktijk geldt die regeling maar voor een deel van het personeel. Wie niet van thuis uit kan werken en geen positie in de fabrieken krijgt toegewezen om de minimale kritieke operaties te verzorgen, wordt thuisgezet zonder wedde.

Tesla heeft in de VS fabrieken in Californië, Nevada en New York. In maart liet het bedrijf wel nog verstaan dat het over genoeg financiële middelen beschikt om een stillegging door covid-19 te overleven. Volgens Techcrunch had het bedrijf eind 2019 een cashweserve van 6,3 miljard dollar, waar sindsdien nog een kapitaalsverhoging van 2,3 miljard dollar bijkwam.

