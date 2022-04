Wie een tweedehands iPhone 'als nieuw' aankoopt, is vandaag beter af dan in het verleden. Bij de meeste toestellen zijn de batterij en toestelkwaliteit nog steeds in orde, al blijft er een risico aan verbonden.

iPhones zijn lang niet bij de goedkoopste toestellen, daarom is er een stevige markt voor zogenaamde refurbished toestellen, iPhones die al zijn gebruikt en eventueel na een herstelling opnieuw te koop worden aangeboden. Zo'n toestel is goedkoper en duurzamer dan een nieuw exemplaar.

Test Aankoop testte in totaal 44 toestellen, iPhone X en iPhone 11 modellen. Het slechte nieuws is dat 18 procent volgens de consumentenorganisatie te beschadigd was om 'als nieuw' te worden aangeboden. Al nuanceert het ook dat die resultaten veel beter zijn dan bij een vergelijkbare test uit 2016.

Eén toestel ging enkele uren na gebruik al stuk. Bij 8 toestellen waren er ernstige gebreken, zoals oxidatie aan de binnenkant (wat wijst op waterschade), een defect aanraakscherm of een namaakbehuizing. Ook merkt de organisatie op dat de rubberen afdichting tussen scherm en behuizing wordt beschadigt bij het openen en vaak niet wordt vervangen, ook al is dat technisch niet zo moeilijk.

Degelijke batterij

Het goede nieuws is dat op die paar toestellen na, de refurbished toestellen best oké zijn. Zo halen ze wel 80-85 procent van de originele batterijcapaciteit. 'op het moment van aankoop, blijkt de batterijkwaliteit over het algemeen goed te zijn. Sommige iPhone hadden nochtans wel al behoorlijk wat laadcycli op de teller. Ook de camerakwaliteit was erg behoorlijk', aldus Stef Priem, expert bij Test Aankoop. Ook de camerakwaliteit verslechtert niet, zelfs niet bij exemplaren waar de lens werd vervangen.

Wel merkt Test Aankoop op dat de batterij doorgaans een lagere garantietermijn krijgt als de rest van het toestel. Dat moet in principe altijd minimum één jaar zijn, al pleit de organisatie zelf om dat op te trekken naar twee jaar omdat de toestellen 'als nieuw' worden verkocht.

43 procent goedkoper

De voornaamste reden om een refurbished toestel te kopen is de prijs. Daar stelt Test Aankoop dat die voor een iPhone 11 gemiddeld 13 procent lager ligt dan een nieuw toestel. Voor de iets oudere iPhone X is dat zelfs 43 procent.

Oudere toestellen dan de iPhone 8 of X raadt de consumentenorganisatie expliciet af. Deze modellen dateren van 2017 en krijgen nog updates tot 2023 of 2024, oudere toestellen niet. Al moeten we zelf nuanceren dat Apple sowieso een veel langere ondersteuning geeft dan Androidtoestellen. Daar lag de lat voor updates lange tijd op twee jaar, en gaat die nu voor sommige modellen naar drie jaar.

