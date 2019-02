Test Aankoop verliest groepsvordering rond oude decoders tegen Proximus

Proximus heeft van het Brusselse hof van beroep gelijk gekregen in de groepsvordering die Test Aankoop opgestart was rond oude decoders. Dat bevestigen beide partijen na berichten van De Tijd en L'Echo. Volgens het hof was er geen sprake van oneerlijke handelspraktijken vanwege het telecombedrijf.