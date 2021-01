Een belangrijke test van een nieuwe draagraket van NASA die in de toekomst weer mensen naar de maan moet brengen, is vroegtijdig afgebroken. NASA-topman Jim Bridenstine zei dat de verzamelde data wordt bekeken om te bepalen of een nieuwe test nodig is en of de eerste proeflancering van de megaraket in november nog door kan gaan.

De vier motoren van de krachtige SLS-raket werden zaterdag voor het eerst gelijktijdig ontstoken, waarna ze slechts iets meer dan een minuut bleven branden op een testfaciliteit van NASA in Mississippi. Dat terwijl het de bedoeling was dat de motoren acht minuten zouden branden om zo een vlucht naar de ruimte te simuleren.

NASA-ingenieur Alex Cagnola is desalniettemin tevreden. 'We hadden duidelijk een zeer succesvolle ontsteking en hebben daarna nog een minuut lang gegevens kunnen verzamelen', zegt hij tegen de BBC. Cagnola legt uit dat sommige data onder bepaalde waarden moeten blijven. 'Het testteam zag een aantal gegevens waar ze niet blij mee waren, dus daarom hebben we de motoren voor het tijdschema van acht minuten uitgezet.'

Boeing

De nieuwe raket is ontwikkeld door Boeing. Het Space Launch System (SLS) moet volgens NASA de sterkste raket worden sinds Saturnus V, die gebruikt werd bij de maanlandingen in de jaren 60 en 70. De ontwikkeling van de raket ligt inmiddels wel al drie jaar achter op schema en heeft het budget ook al met 3 miljard dollar overschreden.

Het ontwerp van het SLS is gebaseerd op het lanceersysteem van de uit dienst genomen spaceshuttles: een grote tank met hoofdmotoren en aan de zijkanten daarvan twee zogenoemde boosterraketten. Vergeleken met de spaceshuttles kan het SLS echter veel meer lading in de ruimte krijgen.

Critici menen dat NASA al lang afscheid had moeten nemen van deze rakettechnologie, omdat een lancering al gauw één miljard dollar kost, terwijl raketten van commerciële partijen veel goedkoper zijn. Zo hangt aan een vlucht met de weliswaar minder krachtige Falcon Heavy van Elon Musks SpaceX een prijskaartje van 90 miljoen dollar. Maar ook dat bedrijf werkt aan een krachtigere raket: de Starship, die intern ooit bekend stond als de Big Fucking Rocket. Toch denken voorstanders van het SLS dat er nog altijd twee van dergelijke raketten nodig zijn om de lading van een SLS-raket te kunnen dragen.

Nieuw maanprogramma

Het Space Launch System is bedoeld voor het nieuwe maanprogramma van de Verenigde Staten, dat de naam Artemis heeft gekregen. In 2022 moet een onbemand vaartuig naar de maan vliegen, er omheen draaien en veilig terugkeren naar de aarde. Die vlucht duurt bijna een maand. In 2023 moet diezelfde reis worden gemaakt met vier mensen aan boord.

In 2024 moet het hoogtepunt volgen. Dan moeten een Amerikaanse man en vrouw voet op de maan zetten. De laatste bemande reis naar de maan was in 1972.

