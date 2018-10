Test mobiel alarmsysteem VS: iedereen krijgt berichtje van de president

Het Federal Emergency Management Agency (FEMA) en de federale Amerikaanse communicatiedienst voerden deze week een test uit van hun draadloze alarmsysteem. Bedoeling daarvan is om bij grote rampen waarschuwingen te sturen naar radio en televisie, en ook naar telefoons van burgers. Het systeem is het best te vergelijken met BE-Alert, het Belgische alarmsysteem voor noodsituaties.

Een gelijkaardig systeem wordt in de VS al langer ingezet bij lokale weersverschijnselen zoals tornado's, of voor opsporingsberichten van vermiste kinderen. Dat zijn echter diensten waarop je je kan uitschrijven. Deze test was een zogeheten 'presidentiële waarschuwing', de zwaarste van de waarschuwingen die kunnen worden gestuurd, en waarop het niet mogelijk is om je uit te schrijven. Het systeem bestaat al sinds de jaren 60, toen de VS vreesde voor een nucleaire aanval. De smartphone-versie is in voege sinds 2012, maar het is de eerste keer dat het gebruikt of getest wordt.

Eerder dit jaar kregen inwoners van Hawaï wel al de melding dat een raket op hen af kwam. Een vergissing, zo bleek, gemaakt tijdens een routinetest bij een verandering van de wacht.

Controverse

Zo'n test lijkt een goed idee, maar leidt ook tot controverse omdat het om een 'presidential alert' gaat, uitgevoerd onder huidig president Donald Trump. Het lijkt erop dat veel burgers zich niet lekker voelen bij het idee dat hun president, die onder meer bekend is om zijn Twitter-tirades, hen rechtstreeks berichten kan sturen, zonder dat ze zich daarop kunnen uitschrijven.

In de aanloop naar de test werden hashtag-campagnes opgestart en dreigden mensen hun telefoonabonnement op te zeggen. In New York startten drie mensen een rechtszaak tegen Donald Trump en William Long, administrator van FEMA. Ze vrezen, volgens de aanklacht, dat deze president de definitie van 'terrorisme' en 'dreigingen aan publieke veiligheid' iets te los zou kunnen interpreteren en dat hij het systeem zou kunnen misbruiken. Vooral lijkt het erop dat de smartphone, in contrast met tv, radio en zelfs landlijnen, iets te persoonlijk aanvoelt, en dat een overheidsbericht op dat toestel aanvoelt als een privacy-probleem.

Tegenstanders kunnen zich alvast troosten met de kennis dat zo'n 'presidential alert' niet echt door de president wordt gestuurd. Het bericht wordt uitgegeven door FEMA, via software die vermoedelijk een pak complexer in de omgang is dan Twitter, en de criteria om het uit te sturen zijn bij wet bepaald. Het moet bijvoorbeeld om een nationale noodtoestand gaan.