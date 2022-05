De overheid heeft een nieuwe mobiele corona-applicatie gelanceerd. Dat melden de ministers van Volksgezondheid. De GovApp moet de sms'jes met testcodes of waarschuwingen van hoogrisicocontacten vervangen.

De GovApp is al de derde in het rijtje covid-applicaties van de overheid, na Coronalert en CovidSafe. De app verzamelt informatie over het coronabeleid, maar kan ook berichten versturen, zoals testcodes of een melding van een hoogrisicocontact. In die zin komt de GovApp dus in de plaats van de sms-berichten met die informatie. Die zijn immers kort, fraudegevoelig en kosten de overheid veel geld, zeggen de ministers van Volksgezondheid, verzameld in de interministeriële conferentie (IMC) in een persbericht.

De app is gebouwd door Digitaal Vlaanderen en de vzw Smals, de ICT-leverancier van de overheid van topambtenaar Frank Robben. GovApp werkt op basis van je mobiel nummer en registreert geen identiteitsgegevens. Bovendien is de inhoud van de berichten versleuteld, verzekert de IMC.

