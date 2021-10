Het Franse defensiebedrijf en Google gaan volgend jaar een joint-venture oprichten waarbij ze de technologie van Google kunnen aanbieden, zonder risico dat de data in Amerikaanse handen komt.

In het nog te benoemen dochterbedrijf is Thales de meerderheidsaandeelhouder, maar wordt vrijwel het volledige cloudaanbod van Google aangeboden, hetzij los van de servers en netwerken van Google zelf. Er komen ook extra lagen voor beveiliging en databescherming. Dat moet voorkomen dat de Amerikaanse overheid Google kan dwingen om een inkijk te geven in data.

Cloud de Confiance

Het doel is om clouddiensten aan te bieden specifiek voor gevoelige data van de Franse staat of Franse bedrijven. Eerder dit jaar maakte de Franse overheid een initiatief bekend onder de naam Cloud de Confiance (trusted cloud). Een certificatie waarbij zowel juridisch als technisch Franse bedrijven de leiding nemen, maar met de technologie van de grote Amerikaanse cloudspelers.

Dat label, afkomstig van het Franse Cybersecurityagenschap ANSSI, is nodig om in Frankrijk zeer gevoelige data te mogen bewaren. Die laatste moet nog wel haar goedkeuring geven, maar de topman van het agentschap sprak zich al positief uit over het initiatief.

In Frankrijk voor Frankrijk

De opzet is dat de data steeds in Frankrijk wordt bewaard, de infrastructuur los staat van die van de Amerikaanse technologiespeler en dat ook de ondersteuning, lokale beveiliging en encryptie vanuit het dochterbedrijf en vanop Franse bodem, gebeurt.

Niet de eerste keer

De joint-venture zal in de eerste helft van 2022 worden opgericht en gaat begin 2023 van start. Eerder hadden Capgemini en Orange al zo'n samenwerking waarbij de technologie van Microsoft (Azure) zou worden gebruikt.

Zulke constructies zijn relatief zeldzaam, maar ook in Duitsland is er al enkele jaren een vergelijkbaar initiatief. Daar plande Microsoft in 2015 een datacenter dat in praktijk wordt beheerd door T-Systems, een dochter van Deutsche Telekom. Dat kwam er in de nasleep van het NSA spionageschandaal. Met dergelijke initiatieven willen Amerikaanse technologiebedrijven alsnog hun diensten kunnen aanbieden, zonder dat klanten moeten vrezen dat de Amerikaanse overheid hen bespioneert.

