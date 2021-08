De Franse technologiereus Thales gaat haar afdeling met systemen voor treinsignalisatie- en controle, telecom, toezicht en boetecollectie verkopen aan Hitachi.

De verkoop is nog niet definitief, maar de twee voeren momenteel exclusieve gesprekken waarbij op de GTS-afdeling een waardering van 1,660 miljard euro wordt geplakt. GTS, wat staat voor Ground Transportation Systems, telt zo'n negenduizend werknemers. In Brussel levert het bedrijf onder meer systemen voor de metrolijnen van de MIVB.

De reden van verkoop is dat Thales haar operaties wil stroomlijnen en daarbij de focus legt op high tech voor defensie en ruimtevaart en op digitale identiteit en beveiliging.

Thales is onder meer eigenaar van simkaartenmaker Gemalto en heeft ook een aantal vestigingen in België, onder meer als satellietfabrikant (Thales Alenia Space, nabij Charleroi).

