Donderdagavond bracht She Goes ICT een tweehonderdtal genodigden naar het centrum van Brussel voor een avond die 'women in tech' in de verf zet. Maar in de uren daarvoor, vond ook een primeur plaats: de allereerste versie van The Ada Talks.

Met The Ada Talks willen de organisatoren Nele Van Beveren, Valerie Taerwe en Dewi Van De Vyver een kleiner evenement opstarten dat echte contacten moet leggen tussen verschillende dames (en heren) in de IT-wereld.

Het concept van The Ada Talks is vrij eenvoudig: elke drie maanden komen zestien genodigden en vier sprekers samen. Na de presentaties gaan de deelnemers en sprekers in groepjes rond een tafel zitten voor een goeie babbel. Na een kwartiertje schuift iedereen door, zodat je op het einde met alle deelnemers hebt kunnen spreken. Een beetje zoals een mixer, dus. "Dat was een van de originele naamideeën, maar dat klonk teveel als een dating show", lacht Valerie Taerwe, senior consultant en bid manager bij AE en Young ICT Lady of the Year 2017. Met The Ada Talks verwijst het event nu naar Ada Lovelace, een dame die vaak wordt gezien als de eerste programmeur.

Doel van het evenement is tweeledig, legt Nele Van Beveren, department head Order & Trade en agile coach bij KBC, uit: "We willen vrouwen in IT meer zichtbaarheid geven, zodat er ook meer vrouwelijke rolmodellen zijn voor jongeren. Daarnaast is het een netwerkevenement dat echte connecties moet leggen. Daarom houden we het ook bewust kleinschaliger."

Op dit eerste testevent - letterlijk onder het podium van She Goes ICT - leidt dat alvast tot openhartige discussies. Met vragen over quota, over hoe je omgaat met het label 'bazig' en wat je moet doen als je de vraag krijgt om aan een panelgesprek deel te nemen 'want ze hebben nog iemand nodig en dat moet een vrouw zijn'. Herkenbaar voor veel van de dames, en ook een beetje vervelend, want het geeft niet meteen de indruk dat je voor je skills gevraagd wordt. Anderzijds blijft het belangrijk om meer vrouwen zichtbaar te maken, zegt Dewi Van De Vyver - sinds gisteren ICT Woman of the Year -, dus neem je die kansen best. En als het een onderwerp is dat je minder ligt, kan je minstens een vrouw uit je netwerk aanraden die er wel in uitblinkt. "Be the change you want", zegt Dewi daarover. "Als ik zo'n vraag krijg 'omdat ze nog een vrouw nodig hebben', dan is mijn antwoord 'Hell yeah.' Ik zal die vrouw wel zijn. Ik ga daar naartoe maar ik ga ook wel zeggen wat ik wil zeggen, en niet wat zij willen dat ik kom vertellen."

Met The Ada Talks willen de organisatoren Nele Van Beveren, Valerie Taerwe en Dewi Van De Vyver een kleiner evenement opstarten dat echte contacten moet leggen tussen verschillende dames (en heren) in de IT-wereld. Het concept van The Ada Talks is vrij eenvoudig: elke drie maanden komen zestien genodigden en vier sprekers samen. Na de presentaties gaan de deelnemers en sprekers in groepjes rond een tafel zitten voor een goeie babbel. Na een kwartiertje schuift iedereen door, zodat je op het einde met alle deelnemers hebt kunnen spreken. Een beetje zoals een mixer, dus. "Dat was een van de originele naamideeën, maar dat klonk teveel als een dating show", lacht Valerie Taerwe, senior consultant en bid manager bij AE en Young ICT Lady of the Year 2017. Met The Ada Talks verwijst het event nu naar Ada Lovelace, een dame die vaak wordt gezien als de eerste programmeur. Doel van het evenement is tweeledig, legt Nele Van Beveren, department head Order & Trade en agile coach bij KBC, uit: "We willen vrouwen in IT meer zichtbaarheid geven, zodat er ook meer vrouwelijke rolmodellen zijn voor jongeren. Daarnaast is het een netwerkevenement dat echte connecties moet leggen. Daarom houden we het ook bewust kleinschaliger."Op dit eerste testevent - letterlijk onder het podium van She Goes ICT - leidt dat alvast tot openhartige discussies. Met vragen over quota, over hoe je omgaat met het label 'bazig' en wat je moet doen als je de vraag krijgt om aan een panelgesprek deel te nemen 'want ze hebben nog iemand nodig en dat moet een vrouw zijn'. Herkenbaar voor veel van de dames, en ook een beetje vervelend, want het geeft niet meteen de indruk dat je voor je skills gevraagd wordt. Anderzijds blijft het belangrijk om meer vrouwen zichtbaar te maken, zegt Dewi Van De Vyver - sinds gisteren ICT Woman of the Year -, dus neem je die kansen best. En als het een onderwerp is dat je minder ligt, kan je minstens een vrouw uit je netwerk aanraden die er wel in uitblinkt. "Be the change you want", zegt Dewi daarover. "Als ik zo'n vraag krijg 'omdat ze nog een vrouw nodig hebben', dan is mijn antwoord 'Hell yeah.' Ik zal die vrouw wel zijn. Ik ga daar naartoe maar ik ga ook wel zeggen wat ik wil zeggen, en niet wat zij willen dat ik kom vertellen."