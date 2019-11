De financieringswereld is een ondoordringbaar woud, dus je krijgt maar beter een gids mee. Het Gentse The Harbour wil precies dat zijn: een begeleiding voor start-ups en andere jonge bedrijven in hun zoektocht naar groeikapitaal.

Het begon met WinWinner, een platform dat jonge bedrijven, niet klaar om al naar de bank te gaan, aan hun eerste financiering helpt, vertelt Aelbrecht Van Damme, de oprichter van The Harbour. 'Al vrij snel stelden we vast dat die bedrijven zes maand later opnieuw bij ons aanklopten. Ze hadden dat geld geïnvesteerd, grotere klanten gekregen, en nu was opnieuw financiering nodig; meer dan ze via een nieuwe WinWinner-campagne zouden kunnen ophalen. Zo kregen we het idee om verder te kijken.'

Vaak horen we iets als 'tussen de tweehonderd- en de vijfhonderdduizend is nodig'; daar zit een villa tussen!

The Harbour richt zich op start-ups, scale-ups en KMO's, die op zoek zijn naar groeifinanciering en zelf niet goed weten hoe ze dit moeten aanpakken en wat voor kanalen ze moeten aanspreken. 'We screenen hun business- en financieel plan, hun groeipotentieel, maar ook de sterkte van het team. Als we voldoende slaagkansen zien, finetunen onze experten het financieringsdossier door het bijvoorbeeld ook goed af te stemmen op maat van de kanalen die we willen aanspreken. Banken, overheden en investeerders hebben elk immers hun eigen vereisten en verwachten een andere klemtoon: de een vindt terugbetalingscapaciteit van primair belang, de ander de potentiële return on investment. Een belangrijk onderdeel van de oefening is de bepaling van de effectieve financieringsnood. Vaak horen we iets als 'tussen de tweehonderd- en de vijfhonderdduizend is nodig'; daar zit een villa tussen! Wij willen precies weten hoeveel de komende twee jaar nodig is, en op basis daarvan beslissen we welke kanalen we zullen inzetten.'

Van een lening bij vrienden tot slim kapitaal

De keuzes zijn velerlei. 'Dat kan WinWinner zijn, waarbij we via het netwerk van de onderneming, de familie, vrienden en fans zeg maar, geld proberen op te halen. Dat is ideaal voor kleine bedragen. Gemiddeld investeren mensen daar vijfduizend euro, dus je kom zo al snel aan honderd- à honderdvijftigduizend euro. Dit kan je vervolgens als hefboom gebruiken om een lening bij de bank of PMV aan te vragen. En als dat niet voldoende blijkt én de ondernemer hiervoor openstaat, gaan we naar ons netwerk van smart capital inveesterders. Dat bestaat uit een honderdtal (ex-)ondernemers en topmanagers die niet alleen interesse hebben om te investeren in dergelijke bedrijven, maar ook bereid zijn om hun expertise en hun netwerk ter beschikking te stellen.'

'Het is die hele mix die we tegelijk proberen samen te stellen. We hebben bepaald wat financieel nodig is, weten op welke termijn wat nodig is, en kunnen dan beslissen om voor een eerste injectie op crowdlending te mikken, terwijl onze mensen met een bankachtergrond een plan beginnen te schrijven om de banken en PMV mee te benaderen. Ikzelf ga al bij onze investeerders kijken wie daar interesse heeft. De tijdwinst die die efficiëntie oplevert is immers de slagkracht die wij leveren, net als de veel grotere slaagkans omdat we zorgen dat het dossier zo onderbouwd mogelijk is.'

Van 20 naar 100 miljoen euro

Twee en een half jaar na zijn oprichting heeft The Harbour al zo'n honderdnegentig bedrijven gefinancierd voor samen twintig miljoen euro. 'Het is onze ambitie om daar nog flink in te groeien', klinkt het bij Van Damme. 'We hebben nu vestigingen in Gent en Antwerpen, de bedoeling is om in alle centrumsteden en elk ecosysteem aanwezig te zijn. Daarom kijken we ook over de taalgrens richting Luik en Bergen, ook daar gebeurt immers heel veel en staat het financieringslandschap nog in zijn kinderschoenen. De ambitie is om zo snel mogelijk honderd miljoen investering voor onze klanten op te halen, om aan te kunnen tonen dat een gezonde financieringsmix het beste werkt. In België is het niet haalbaar één miljoen via één enkel kanaal op te halen. Je deelt het op in stukken, en vindt voor elke stuk de juiste partij, zodat je als ondernemer op het einde van de rit nog altijd de touwtjes in handen houdt. Want dat is cruciaal.'