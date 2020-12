The Last of Us Part II is verkozen tot spel van het jaar bij de Game Awards. Het is de opvolger van The Last of Us uit 2013, een spel in een postapocalyptische wereld vol zombies. De PlayStation 4-titel sleepte daarnaast ook de prijzen in de wacht voor beste verhaal, beste audio, beste regie en beste acteerwerk.

Ook kreeg The Last of Us Part II een prijs voor toegankelijkheid. Dit was het eerste jaar dat deze prijs werd uitgereikt. Aan het spel zijn speciale elementen toegevoegd, zodat mensen met een visuele, auditieve of fysieke beperking het ook kunnen spelen.

Alom geprezen

Wie de recensies van The Last of Us Part II heeft gelezen, zal niet verrast zijn dat het spel hoog scoorde. De verhaallijn werd alom geprezen en het was ook de eerste blockbuster waarin de hoofdpersoon een relatie met iemand van hetzelfde geslacht heeft.

Een ander spel dat in de prijzen viel was Ghost of Tsushima, voor beste vormgeving. In deze game gaat een samoerai de strijd aan met het Mongoolse Rijk. De prijs voor de beste indiegame ging naar Hades. Een indiegame is een titel ontwikkeld door een relatief kleine studio, met een klein budget. In dit spel speel je de zoon van Hades die uit de onderwereld probeert te ontsnappen om de berg Olympus te bereiken.

