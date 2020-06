De VR-expercience van Telenet-dochteronderneming The Park kan voortaan ook in de eigen woonkamer worden beleefd. Klanten kunnen een VR -bril huren via een Telenet-winkelpunt en zo thuis verschillende games spelen.

The Park breidde sinds de lancering in juni 2018 uit naar vijf VR-venues in Vlaanderen en Brussel. Er waren altijd al plannen om 'verder te gaan dan puur locatiegebaseerde virtual reality', aldus Telenet. Het coronavirus bracht dat concept in een stroomversnelling.

Vier verschillende spellen

Het bedrijf start deze week met een test in de Telenet-winkel op de Meir in Antwerpen, waar klanten voor de periode van drie dagen een VR-bril kunnen huren. De headsets zijn online te reserveren via de website van The Park en de huurprijs bedraagt 39,99 euro. De pilot zal nog uitgebreid worden naar andere winkels, onder andere de Nieuwstraat in Brussel, en enkele maanden lopen. Daarna wordt het concept geëvalueerd.

In eerste instantie zijn bij de thuiservaring vier spellen beschikbaar, zowel voor beginners als meer ervaren gamers. Daaronder ook Hyper Dash, een titel van Triangle Factory dat meerdere spelers toelaat om, elk vanuit hun eigen huiskamer, samen te spelen en te communiceren.

Telenet werkte al eerder samen met Triangle Factory voor de uitwerking van de VR-spellen De Dag, The Hallow en Nanoclash. De Mechelse kabelaar liet dinsdag weten dat The Park een participatie in Triangle Factory neemt, om in de toekomst 'beter te kunnen inzetten op innovaties en meer eigen content'.

