De PS-fractie in het Brussels Parlement bereidt een voorstel voor om een onderzoekscommissie op te richten naar de praktijken van multinational Uber in de hoofdstad. Dat kondigt fractieleider Ridouane Chahid maandag aan.

'Onderzoeken van privédetectives naar Brusselse ministers, herhaalde overtredingen van de regelgeving van de sector, vernietiging van gegevens, tegenwerking van Justitie, mogelijke fiscale fraude, schermvennootschappen om de Brusselse wetgeving te omzeilen, ... zijn elk een aanval op onze rechtsstaat en onze democratie', vindt Chahid. 'Tegen een dergelijk gewelddadig gedrag is straffeloosheid voor de PS geen optie.'

Kamerfractieleider Ahmed Laaouej gaat minister van Justitie Vincent Van Quickenborne interpelleren opdat hij gebruik zou maken van zijn positief injunctierecht bij het parket. De onthullingen van het internationale consortium van journalisten verdienen in zijn ogen de opening van een gerechtelijk onderzoek. 'Bovendien wijst niets erop dat deze feiten zijn opgehouden, met name wat betreft belastingontduiking', aldus Laaouej.

In mei keurde het Brussels Parlement het Taxiplan van de Brusselse regering goed waardoor Uber en andere platformen een plaats krijgen in het taxilandschap van de hoofdstad.

