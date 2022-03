SAP-implementatiepartner TheValueChain slorpt sectorgenoot Canguru met 85 medewerkers op.

De overname van Canguru is al sinds 24 maart officieel, maar werd nu pas bekend gemaakt door TheValueChain. Beide bedrijven werken al meer dan 10 jaar rond SAP als implementatiepartner van de CRM- en ERP-software. De 85 werknemers van Canguru worden nu ondergebracht bij de 260 consultants van TheValueChain. Dat maakt op zijn beurt deel uit van de Gumption-groep, met naast België ook vestigingen in Nederland, Luxemburg en Zwitserland.

Canguru focust binnen de SAP-wereld op de niches CRM, Analytics, Technology en ERP, en biedt daarrond IT-consultancydiensten. 'Bij TheValueChain vinden we een cultuur die ondernemerschap omarmt en stimuleert, waardoor we onze groei en toekomstig succes kunnen verzekeren', zegt Geert De Winter, Managing Partner bij Canguru dat net als TheValueChain prat kan gaan op een mooi groeiparcours.

Beide partijen hebben het in een persaankondiging ook over een duidelijke 'strategische én culturele fit'. 'Samen met Canguru willen we ook een cruciale rol spelen op het vlak van customer experience. Onze krachten bundelen is daarvoor een belangrijke eerste stap', voegt Dieter Oversteyns, Managing Partner bij TheValueChain daar nog aan toe.

Hoeveel TheValueChain neertelt voor Canguru werd niet bekend gemaakt. Vorig boekjaar 2020 zette TheValueChain volgens TrendsTop een omzet neer van 36,3 miljoen euro. Canguru Solutions noteert op de balans geen omzet, maar wel een brutomarge van zo'n 3 miljoen euro en een verlies van 53.785 euro na belastingen.

