TVH wil haar digitale transformatie en de bestaande processen verder versnellen. Het gaat daarvoor in zee met Thierry Driesens die overstapt van DHL.

Driesen werkte de afgelopen achttien jaar voor DHL waarvan de laatste 4,5 jaar als digital transformation officer. Daarvoor werkte hij onder meer bij TXT e-Solutions en aan de VUB.

Nu ruilt hij de logistieke reus in voor een grote speler in de nichesector van onderdelen. TVH levert meer dan 46 miljoen onderdelen voor voertuigen in de industrie, landbouw, bouw en andere sectoren. Het bedrijf telt vandaag 81 vestigingen wereldwijd met samen meer dan vijfduizend medewerkers. Het bedrijf wordt geleid door CEO Dominiek Valcke.

'TVH is een groeibedrijf in een nichemarkt,' zegt Driesen. 'De prioriteit bij zo'n internationale onderneming is ongetwijfeld de verdere digitale transformatie van de supply chain. Je mag de rol van IT hierbij niet onderschatten. Steeds meer interactie tussen klant en medewerker of tussen medewerkers gebeurt op basis van IT-oplossingen. Vanuit IT moeten we het bedrijf helpen groeien in deze snel veranderende wereld.'

