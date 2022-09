Steeds meer gezinnen plaatsen een thuisbatterij, om de elektriciteit geproduceerd door hun zonnepanelen op te slaan. Maar die batterijen kunnen ook een belangrijke rol spelen in het mee in evenwicht houden van het stroomnet.

Door de groei van hernieuwbare energie wordt het een grotere uitdaging om het elektriciteitssysteem op elk moment van de dag in evenwicht te houden. Hoogspanningsbeheerder Elia waakt er over dat dat evenwicht tussen vraag en aanbod op elk moment wordt bewaard. Die rekent daarbij ook op de gewone consument.

Concreet kunnen thuisbatterijen een soort virtuele energiecentrale vormen. Een klein deel van de thuisbatterij wordt daarbij gereserveerd om het net mee in evenwicht te houden. Als er kortstondig te weinig elektriciteit in het net aanwezig is, kan uit de batterij van de gezinnen worden geput. Als er te veel stroom in het net is, kan het worden gestockeerd bij de gezinnen. Dat doen ze op de zogenaamde korte reactiemarkt, waarbij ze het net voor enkele seconden of minuten mee in evenwicht helpen houden.

Vandaag doen al ongeveer 2.000 thuisbatterijen dat samen met het bedrijf Opteco. Tegen eind dit jaar moeten er dat al meer dan 3.000 zijn.

De impact is aanzienlijk. Zo moet Elia dagelijks 26 megawatt (MW) aan snelle flexibiliteit lokaal beschikbaar hebben. De gebundelde thuisbatterijen van Opteco zullen naar verwachting tegen eind dit jaar goed zijn voor 6 MW. Met andere woorden, de batterijen dekken dus meer dan 15 procent van de Belgische nood.

Consumenten merken zo goed als niks van hun deelname. Hun comfort blijft hetzelfde, ze krijgen een vergoeding die afhankelijk is van de marktprijzen op de balanceringsmarkt. Op jaarbasis kan dit afhankelijk van de marktprijzen honderden euro's opbrengen voor de eindklant.

Door de groei van hernieuwbare energie wordt het een grotere uitdaging om het elektriciteitssysteem op elk moment van de dag in evenwicht te houden. Hoogspanningsbeheerder Elia waakt er over dat dat evenwicht tussen vraag en aanbod op elk moment wordt bewaard. Die rekent daarbij ook op de gewone consument.Concreet kunnen thuisbatterijen een soort virtuele energiecentrale vormen. Een klein deel van de thuisbatterij wordt daarbij gereserveerd om het net mee in evenwicht te houden. Als er kortstondig te weinig elektriciteit in het net aanwezig is, kan uit de batterij van de gezinnen worden geput. Als er te veel stroom in het net is, kan het worden gestockeerd bij de gezinnen. Dat doen ze op de zogenaamde korte reactiemarkt, waarbij ze het net voor enkele seconden of minuten mee in evenwicht helpen houden.Vandaag doen al ongeveer 2.000 thuisbatterijen dat samen met het bedrijf Opteco. Tegen eind dit jaar moeten er dat al meer dan 3.000 zijn.De impact is aanzienlijk. Zo moet Elia dagelijks 26 megawatt (MW) aan snelle flexibiliteit lokaal beschikbaar hebben. De gebundelde thuisbatterijen van Opteco zullen naar verwachting tegen eind dit jaar goed zijn voor 6 MW. Met andere woorden, de batterijen dekken dus meer dan 15 procent van de Belgische nood.Consumenten merken zo goed als niks van hun deelname. Hun comfort blijft hetzelfde, ze krijgen een vergoeding die afhankelijk is van de marktprijzen op de balanceringsmarkt. Op jaarbasis kan dit afhankelijk van de marktprijzen honderden euro's opbrengen voor de eindklant.