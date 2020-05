De coronacrisis legt het Zwitserse Logitech geen windeieren. Nu iedereen thuis zit, verkoopt het bedrijf meer randapparatuur.

In het vierde kwartaal van Logitech, dat eind maart afliep, haalde het bedrijf een omzet van 709,2 miljoen dollar, komende van 624,3 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De operationele winst (non-GAAP) stijgt met 23,3 procent naar 79 miljoen dollar.

Die positieve cijfers zijn voor een groot deel te danken aan de coronacrisis. Mensen die werken doen dat van thuis uit en hebben daarom sneller behoefte aan een extra muis, toetsenbord of webcam. Maar ook voor ontspanning is gamen of streamen in opmars.

"Videoconferencing, werken op afstand, content maken en streamen en gaming zijn de langetermijntrends die onze business vooruit duwen. De pandemie heeft dat niet veranderd, wel versneld," zegt CEO Bracken Darrell in een verklaring. Zo steeg de verkoop van webcams met 32 procent.Voor gaming gerelateerde toetsenborden, muizen en hoofdtelefoons was er een groei van acht procent.

Voor het komende boekjaar verwacht het bedrijf een omzetgroei van 'mid-single-digit percentage', rond de vijf procent dus met een operationele winst van 380 tot 400 miljoen dollar.

