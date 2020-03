Bijna drie weken na de eerste maatregelen tegen het coronavirus in ons land is de omzet van de technologiebedrijven gehalveerd in vergelijking met maart vorig jaar. De digitale en telecomsector behoudt wel 66,1 procent van de omzet: met dank aan thuiswerk.

Dat blijkt uit een nieuwe bevraging van technologiefederatie Agoria bij 190 technologiebedrijven. De omzet van de bedrijven daalt vooral door een daling van de vraag en het aantal beschikbare medewerkers. Gemiddeld halen de bedrijven 49,7 procent van hun omzet van dezelfde periode vorig jaar. Er zijn wel grote verschillen tussen de industrieën: in de cijfers van Agoria zitten ook activiteiten buiten de ICT-sector. Zo kan de sector van de materialen, zoals producenten van non-ferrometalen, gieterijen en fabrikanten van producten van metaal nog 73,2 procent van het normale omzetcijfer behouden. De digitale en telecomsector volgt op 66,1 procent. "Daar slaagt men er in om de activiteit via telewerk op peil te houden. Liefst 92 procent van wie er actief is, werkt van thuis uit", zegt Marc Lambotte, CEO van Agoria. Voor de uitbraak zat de ICT-sector al op 65,6% thuiswerk.

In de sector van materialen stijgt thuiswerk van quasi niks (2 procent) naar 40 procent, in de lucht- en ruimtevaart van 7 procent naar 55 procent. Dat maakt dat over alle sectoren uit de bevraging heen het thuiswerk bijna verdubbeld is. Werkten voor de uitbraak van het virus nog 33 procent van de mensen af en toe thuis, dan werken nu 62 procent van de mensen 'in hun kot'.

Tijdelijke werkloosheid ziet Agoria maar weinig binnen de digitale sector en de telecomsector: 7 procent om precies te zijn. In de maakindustrie is dat bijvoorbeeld 80 procent en in de ruimtevaart zelfs 90%. Ook deeltijds werk is niet in opmars in de ICT, zo blijkt uit de bevraging. Hoopgevend is verder ook dat 83,8 procent van de groothandel en ICT-diensten geen extra financiële moeilijkheden of liquiditeitsproblemen ondervindt.

De bevraging verliep telefonisch tussen 20 en 26 maart bij 190 technologiebedrijven, waarvan 65 procent uit de industrie en 35 procent in de groothandel en diensten. Zij vertegenwoordigen samen 27 procent van de werkgelegenheid en 31 procent van de omzet in de technologische sector in België.

