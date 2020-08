De pc-verkoop van Lenovo doet het beter dan de markt. Ook in België ziet het bedrijf haar marktaandeel groeien dankzij massaal thuiswerk.

Lenovo haalt in haar eerste kwartaal van fiscaal boekjaar 2020-2021, het meest recente, een omzet van 13,3 miljard dollar en een nettowinst van 213 miljoen dollar. Daarmee stijgt de nettowinst met 31 procent en de omzet met 7 procent.

De coronacrisis heeft de verkoop van pc's een boost gegeven. Door e-learning verkocht het bedrijf het afgelopen kwartaal 17 procent meer chromebooks ten opzichte van een jaar geleden. De totale omzet uit de afdeling voor pc's en slimme toestellen steeg met 10,1 procent naar 10,6 miljard dollar, goed voor tachtig procent van de groepsomzet.

Die trend gaat ook op voor de Benelux. "In het afgelopen kwartaal hebben we onze positie in de pc-markt versterkt en hebben we een groei van het marktaandeel van 3% gerealiseerd. Vooral de KMO-markt is voor ons sterk geweest. Binnen de KMO-markt hebben we momenteel een marktaandeel van 26,9% in de Benelux, een historisch hoogtepunt met een groei van 5,2% op jaarbasis." aldus Maarten Guijt, general manager Benelux bij Lenovo.

Specifiek voor België claimt het bedrijf nu een marktaandeel van 28,9 procent voor de pc-markt en zag het bedrijf haar omzet met meer dan vijf procent toenemen het afgelopen kwartaal ten opzichte van een jaar geleden.

Motorola

Lenovo is naast de grootste computerbouwer ook eigenaar van Motorola. Daarnaast heeft het bedrijf ook een aanzienlijke datacenterpoot.

De Mobile Business Group (Motorola) klokt af op een kwartaalomzet van 1,093 miljard dollar, dat is beter dan een kwartaal geleden, maar wel een daling van 27 procent op jaarbasis. Lenovo wijt die daling vooral aan terugvallende vraag in Zuid-Amerika. In Europa zag het haar marktaandeel met 0,6 procent stijgen, al noemt het daar geen totaal marktaandeel.

Datacenters

Ook de Data Center Group van het bedrijf zag groei dankzij de coronacrisis. De omzet steeg met bijna twintig procent tot 1,6 miljard dollar, goed voor twaalf procent van de groepsomzet. Het bedrijf geeft aan dat er meer vraag is naar publieke cloudinfrastructuur waardoor de hyperscale business van het bedrijf dertig procent meer omzet verwerkt. Het enterprise- en KMO-segment van de datacenterafdeling zag een omzetstijging van negen procent.

Ondanks de omzetgroei blijft de afdeling wel verlieslatend. Lenovo tekent hier een verlies van 58 miljoen dollar op. Het wijst hiervoor naar corona-gerelateerde kosten en bijkomende investeringen om de groei op lange termijn mogelijk te maken, onder meer in China.

