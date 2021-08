Google heeft een nieuwe rekenmodule ontwikkeld waardoor werknemers die ervoor kiezen om permanent thuis te werken, loon kunnen verliezen. Alles hangt af van de levensduurte in de woonplaats, zo blijkt uit berichten van Amerikaanse media.

Werknemers van Google die bijvoorbeeld in Stamford wonen, op een uur pendelen van het kantoor in Manhattan, verliezen vijftien procent loon als ze ervoor kiezen om thuis te werken. Anderzijds zullen de werknemers die in New York zelf wonen en thuis werken, geen loon verliezen.

Voorlopig enkel in de VS

Hetzelfde fenomeen doet zich voor bij de werknemers van Google in Seattle, Boston en San Francisco. Zij kunnen afhankelijk van hun woonplaats vijf tot tien procent loon verliezen, blijkt uit de eerste simulaties. Een werknemer die verhuisde van San Francisco naar Lake Tahoe in Californië riskeert zelfs een kwart van zijn loon te moeten inleveren.

De rekenmodule baseert zich op statistische gegevens van het US Census Bureau, zegt het bedrijf. Google heeft wereldwijd zo'n 140.000 personeelsleden in dienst, maar de maatregel geldt voorlopig enkel in de Verenigde Staten. Ook andere Amerikaanse techbedrijven, zoals Twitter en Facebook, hebben hun personeel al gewaarschuwd voor loonverlies als ze verhuizen.

