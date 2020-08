Dell Technologies boekte het afgelopen kwartaal minder omzet en minder winst, maar deed het toch beter dan verwacht.

Dell zag haar omzet in het afgelopen kwartaal dalen met 2,7 procent naar 22,73 miljard dollar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook de winst daalt van 4,23 miljard dollar naar 1,1 miljard dollar. Al zijn beide cijfers beter dan verwacht, zo stellen analisten die Reuters sprak.

Het imperium van Michael Dell heeft zowel opstekers als tegenvallers. Door de coronacrisis zag het haar omzet uit onderwijs met 24 procent toenemen, in de publieke sector is dat 16 procent.

Ook gamingcomputers (zoals Dell's Alienware merk) gaan er op vooruit, al daalt de omzet uit laptops en desktops wel met 4,6 procent naar 11,2 miljard dollar. Ook de datacenteractivitieiten van het bedrijf kennen een daling van 4,8 procent tot 8,21 miljard dollar.

Rond software ziet het bedrijf een stijgende vraag naar producten die thuiswerk mogelijk maken. Zo groeit VMware met 9,7 procent naar een omzet van 2,91 miljard dollar. Dell heeft wel aangegeven dat het VMware, waar het een belang van 81 procent in heeft, tegen september 2021 wil verzelfstandigen.

