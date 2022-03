De Financial Times stelt een lijst op van de duizend grootste Europese groeibedrijven. Daar staan ook tien Belgische bedrijven bij waaronder enkele technologiespelers.

De jaarlijkse ranking baseert zich op officiële omzetcijfers in de munt van het land. Verder gaat het om bedrijven met een omzetgroei van minimum 36,5 procent. De volledige lijst en de rekenmethode valt hier na te lezen.

Kazidomi, een webshop met gezonde voeding, is de hoogst genoteerde Belgische onderneming op de 29e plaats. Urbantz, een SaaS-oplossing voor logistiek, volgt op de 109e plaats. Wielandts UPMT maakt onderdelen op nanometer-schaal voor diverse apparatuur en staat op de 272e plek.

Sortlist, een platform om bedrijven en marketingbureaus bij elkaar te brengen, staat op de 381e plaats. Fintechspeler Ibanfirst komt op de 394e plaats. De limburgse app-ontwikkelaar Appwise valt net binnen de top 500 op plaats 498.

Verder vinden we onder meer de webshop Nikkel Art (727e), Invibes Advertising (in-feed adverteren, plaats 805), Teal Partners (software en consultancy op de 869e plaats) en netwerk- en securityspecialist Spotit valt met plaats 924 nog net binnen de top duizend.

De grootste groeier in Europa is het Finse Swappie dat jaarlijks 477,43 procent groeide. Een andere opmerkelijke naam is OnlyFans dat op de vierde plaats staat met 393,63 procent groei.

