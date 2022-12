Op zoek naar wat uw strategische technologische prioriteten voor het komende jaar moeten zijn? Naar aloude traditie presenteert Gartner u een nieuwjaarsbrief vol goede IT-voornemens.

Op Gartner IT Symposium/Expo in Barcelona stelde analist David Groombridge een tiental strategische trends voor die het onderzoeks- en analysebureau Gartner als leidraad ziet voor CIO's en andere IT-leidinggevenden. 'We zitten nog altijd midden in een crisis: de toeleveringsketen is nog niet volledig hersteld, er is de oorlog in Oekraïne en er is het snel verslechterende economische klimaat. Maar de prioriteiten voor 2023 voor CIO's zijn om ofwel te besparen, ofwel te groeien ofwel het momentum aangrijpen om het business model overhoop te gooien. Dat levert ons drie grote thema's op waarin we de strategische technologietrends opdelen', zegt David Groombridge: 'Optimize, scale en pioneer'

David Groombridge presenteert de tien grootste strategische technologietrends die Gartner ziet voor 2023. © DN

© Getty Bouw een 'Digital Immune System' uit De eerste van de drie trends die onder 'Optimize' vallen is het inzetten van een Digital Immune System. Daaronder verstaat Gartner een geheel van systemen en oplossingen die samen de veerkracht van IT verstevigen. Wanneer die puzzel goed gelegd wordt, kan dit een reducering van de downtime opleveren met wel 80 procent. 'En een goeie resilience levert een toename van je inkomsten op', zo klinkt het.

© Getty Applied Observability Om de bedrijfsvoering te optimaliseren, moeten organisaties zich volgens Groombridge richten op applied observability of 'toegepaste waarneembaarheid' zo u wil over de hele keten. Te beginnen met ruwe gegevens, het toevoegen van analytics en zo verder op te klimmen naar datagedreven besluitvorming. 'De bedoeling is om een feedback loop te creëren die voor snellere en betere, real-time zakelijke beslissingen zorgt', aldus de analist.

© Getty Ken je AI TRiSM al? Geen Gartner-trends zonder nieuwe acroniemen: AI TRiSM staat voor: AI Trust, Risk and Security Management. AI TRiSM is een aanpak om het belang en de waarde van kunstmatige intelligentie te versnellen door risico's in het model mee in kaart te brengen. Dit moet leiden tot een hogere adoptiegraad van AI door de gebruikers in de organisatie én bijgevolg voor betere bedrijfsresultaten. 'Zowat de helft van de AI-modellen komt nooit in productie wegens een gebrek aan vertrouwen en ethische problemen rond privacy en beveiliging. AI TRiSM kan dit oplossen', meent Groombridge.

© Getty Zet in op 'Industry Cloud Platforms' Een tweede groep van drie trends draait rond schaalvergroting. Door in te zetten op industriespecifieke cloudplatformen kan je als onderneming beter verticaal gaan schalen. 'Haal de cloudconversatie weg van de technologie op zich en probeer de discussie te verleggen naar waardeverhoging in de vertical waarin je actief bent', zegt Groombridge. Industry cloud platforms bieden een antwoord op de vraag naar goeie oplossingen voor duidelijk gedefinieerde business cases. 'Het gaat in feite om samenstelbare modellen met zowel SaaS, PaaS als IaaS maar op maat gemaakt van de specifieke eisen in elke sector of industrie. Dat levert meer innnovatie op, meer wendbaarheid, en een snellere time to market', klinkt het nog.

© Getty Platforms Engineering Snelle oplevering is meer dan ooit van belang als je verder wil schalen. Maar dingen als een complexe architectuur, hybride infrastructuur en het tekort aan de juiste mensen zijn traditioneel een lastige belemmering. De oplossing ligt volgens Gartner in 'Platforms Engineering'. Daarmee doelt het analistenbureau op een aanpak met herbruikbare modellen voor ontwikkelaars, in combinatie met de nodige tools en een self-service portaal voor de ontwikkelaars. 'Die kunnen dan enkel consumeren wat ze nodig hebben en sneller opleveren. Belangrijk is wel dat je dan ook een apart 'platform engineering team' inzet die waakt over deze aanpak en het continue onderhoud', aldus Groombridge.

© Getty Haal waarde uit je draadloze netwerk(en) En als je dan toch je bedrijf aan het opschalen bent, vergeet dan niet het netwerk. Of beter: de netwerken. Want als je gaat schalen buiten je bedrijfsmuren dan moet je veel 'endpoints' ondersteunen: van pc's tot edge devices, tot IoT-oplossingen. En dat heeft allemaal connectiviteit nodig: wifi 5,6 en 7, 4G/5G, of BLE/Zigbee/Enocean en zelfs soms ook UHG/VHF/HF. 'Tegen 2025 zal 60% van de bedrijven daardoor volgens ons minstens vijf wireless netwerken managen. En dat heeft allemaal integratie nodig', zegt Groombridge. 'Maar de edchte waarde zit in de next gen mogelijkheden. Netwerken kunnen ook dienst doen als radars en belangrijke info geven over locatie, of extra netwerkintelligentie. Die extra inzichten, daaruit kun je dikwijls rechtstreekse toegevoegde waarde voor het bedrijf uithalen', geeft de analist nog mee als extra tip.

David Groombridge presenteert de tien grootste strategische technologietrends die Gartner ziet voor 2023. © DN

© Getty Superapps Een derde groep van drie trends draaien eerder rond het transformeren van je business modellen of rond het opkrikken van je reputatiescore voor innovatie. Een 'superapp' is een voorbeeld van hoe je daarvoor kan zorgen. Zo'n superapp is in essentie de combinatie van een eigen app met een eigen platform en een eigen ecosysteem. Een superapp stelt een ontwikkelingsplatform beschikbaar voor externe partijen die zo mini-apps kunnen bouwen voor die superapp. De data worden door de superapp met mini-apps gedeeld. 'Een eigen geïntegreerd digitaal ecosysteem heb je zo dus in handen. Allesomvattende superapps groeien al jaren in vooral de Aziatische landen - denk aan AliPay en WeChat - maar verspreiden zich nu globaal in elke industrie. Gartner schat dat de top-15 superapps nu al 2,6 miljard actieve maandelijkse gebruikers tellen. Jouw opportuniteit als bedrijf is dat je zo een first mover advantage kan bekomen of inkomsten kan genereren in nieuwe of aansluitende markten', aldus Groombridge.

© Getty Adaptive AI Wie met AI in het bedrijfsleven aan de slag gaat, worstelt vandaag de dag al snel met veranderende omgevingen, beperkte trainingsdata en te algemene resultaten: niet ideaal als je tastbare meerwaarde uit je AI-project wil halen. Met Adaptive AI ga je je modellen continu bijscholen met nieuwe gegevens en aangepaste doelen. Zo moet je sneller antwoorden kunnen bieden op veranderende omgevingen, bouw je dynamisch je eigen trainingsdata op en genereer je meer gepersonaliseerde resultaten.

© Getty Metaverse En dan is daar het metaverse. Ja, er is weinig animo voor het metaverse bij CIO's omdat de meesten twijfelen over wat hiervan op lange termijn gaat blijven hangen. Maar als je je reputatiescore als innovator wil opkrikken, zit je wel goed met het metaverse. Maar er zijn extra redenen te bedenken om toch al te pionieren met het metaverse, vindt Groombridge. 'Het metaverse kan heel uiteenlopende voordelen voor je bedrijf opleveren. Voor de ene is dat bijvoorbeeld merkreputatie, bij de andere een verbeterde klantendienst, of het aanbieden van games en virtuele events. En voor nog anderen misschien toch digitale betalingen. Het punt dat ik wil maken is dat je als CIO misschien best investeert in die componenten van het metaverse waarvan jij denkt dat ze je op korte termijn toegevoegde waarde zullen bieden. Maar dat je tegelijkertijd met een sceptisch oog blijft kijken naar de opportuniteiten van het metaverse op langere termijn', besluit Groombridge.

© Getty Aandacht voor sustainability Afsluiten doet de analist met een overkoepelende trend of eerder raadgeving. 'Wat je ook doet met de bovenstaande 9 trends die wij zien: zorg dat je het doet met te verantwoorden investeringen. Maak werk van sustainable technologie', klinkt het resoluut: iets wat we ook al noteerden tijdens de openingskeynote van het Gartner IT Symposium. 'Alleen maar technologie om de technologie opleveren, dat zal niet voldoende meer zijn in 2023. Plan je gebruik van technologie duurzaam in: zowel richting je merk, je klanten en de hele maatschappij. Voor de ene is duurzaam eerder gericht op het klimaat, op energie en op grondstoffen. Maar voor andere is dat eerder richting governance of met een sociale insteek. Wat je ook kiest: hou het sustainable', zegt Groombridge.

David Groombridge: 'Focus met je bedrijf of organisatie op die trends waar je eerst mee aan de slag wil. Alles tegelijk is onmogelijk.' © DN

En of het niet redelijk onmogelijk is als CIO van een Belgisch bedrijf om meteen met al die trends aan de slag te gaan wilden we nog weten? 'Nee, je hoeft zeker niet alles in één keer uit te voeren. Bepaal je business focus en plot je lijnen uit voor de komende jaren. Want deze trends houden zeker niet op na 2023'.

Op Gartner IT Symposium/Expo in Barcelona stelde analist David Groombridge een tiental strategische trends voor die het onderzoeks- en analysebureau Gartner als leidraad ziet voor CIO's en andere IT-leidinggevenden. 'We zitten nog altijd midden in een crisis: de toeleveringsketen is nog niet volledig hersteld, er is de oorlog in Oekraïne en er is het snel verslechterende economische klimaat. Maar de prioriteiten voor 2023 voor CIO's zijn om ofwel te besparen, ofwel te groeien ofwel het momentum aangrijpen om het business model overhoop te gooien. Dat levert ons drie grote thema's op waarin we de strategische technologietrends opdelen', zegt David Groombridge: 'Optimize, scale en pioneer'En of het niet redelijk onmogelijk is als CIO van een Belgisch bedrijf om meteen met al die trends aan de slag te gaan wilden we nog weten? 'Nee, je hoeft zeker niet alles in één keer uit te voeren. Bepaal je business focus en plot je lijnen uit voor de komende jaren. Want deze trends houden zeker niet op na 2023'.