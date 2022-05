Ruim één op de tien Europese gezinnen heeft geïnvesteerd in cryptomunten zoals de bitcoin. Dat blijkt uit een studie die de Europese Centrale Bank (ECB) dinsdag publiceert.

De afgelopen weken kende de cryptomarkt een spectaculaire achteruitgang. ECB-voorzitter Christine Lagarde erkent dat crypto aantrekkelijk is voor de bevolking, maar ze waarschuwt tegelijk dat deze munten waardeloos zijn en geen veilige haven bieden. De raming van de ECB komt er na onderzoek in zes landen van de eurozone, waaronder ook België.

Het aandeel van gezinnen die in cryptomunten beleggen verschilt wel van land tot land. In Frankrijk gaat het om 6 procent, in België net geen 10 procent en in Nederland hebben bijna 15 procent van de gezinnen cryptomunten gekocht. Het merendeel van de privé-investeerders zegt minder dan 5.000 euro aan cryptomunten te bezitten. Ongeveer 6 procent zegt meer dan 30.000 euro geïnvesteerd te hebben.

Een andere les van het ECB-onderzoek is dat gezinnen die over een hoog inkomen beschikken vaker in crypto belegd hebben, maar dat gezinnen met een laag inkomen in verhouding meer van deze activa hebben dan gezinnen met een gemiddeld inkomen.

De ECB heeft onlangs nog gepleit voor een wereldwijde regelgeving voor deze jonge sector die voor de financiën van gezinnen een risico vormt. Ondanks onvoorspelbare bewegingen op de cryptomarkt bereikte hun waarde eind vorig jaar 2.500 miljard euro, of zeven keer meer dan een jaar eerder.

