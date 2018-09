Tiener die Apple hackte moet niet naar de gevangenis

De tiener die op het ogenblik van de feiten 16 jaar was, kon tussen juni 2015 en november 2016 en nadien in april 2017 toegang verschaffen tot de interne systemen van Apple. Hij kopieerde daar authenticatiesleutels en haalde voor zo'n negentig gigabyte aan gegevens binnen van het bedrijf.

Apple ontdekte de inbraak uiteindelijk en schakelde de FBI in, die de Australische politie een inval liet doen in het ouderlijk huis van de tiener..

De jonge hacker pleit volgens Bloomberg schuldig aan ongeoorloofde toegang tot data en de aanpassing van data voor de Australische jeugdrechtbank maar komt er met acht maanden met uitstel zeer licht vanaf. Dat betekent dat hij niet naar de gevangenis moet als hij in de komende jaren geen andere misdrijven pleegt.

Fascinatie voor Apple

Wat meespeelt in de strafmaat is dat de jonge hacker verklaarde dat hij inbrak uit fascinatie voor Apple en zijn liefde voor informatietechnologie. Eens hij binnengeraakte was het volgens hem te boeiend om los te laten en vond hij het leuk om door de interne keuken van Apple te gaan. Het lijkt er op dat de tiener niet de bedoeling had om schade aan te richten of om bedrijfsgeheimen te verspreiden.

Apple liet in een verklaring aan de rechtbank weten dat er bij de inbraak geen klantgegevens werden gecompromitteerd en dat het zijn netwerken zeer sterk afschermt. Maar dus niet goed genoeg om een zestienjarige buiten te houden.