Els Bellens is redactrice bij Data News.

De Londense politie zegt dat ze een 17-jarige heeft opgepakt voor hacken. De tiener is mogelijk verantwoordelijk voor het lekken van beelden van de game Grand Theft Auto 6, en het aanvallen van ritjesdienst Uber.

De Britse politie werkte samen met de Amerikaanse FBI voor de arrestatie, en zegt voorlopig alleen dat de tiener wordt opgepakt voor 'hacking'. Het zou volgens verschillende media echter gaan om de persoon die eerder deze maand beelden stal en vrijgaf van het langverwachte game Grand Theft Auto 6 van uitgever Rockstar. Dezelfde aanvaller eiste ook een hack op van ritjesdienst Uber. Daarbij werden screenshots van interne systemen en broncode getoond.

Beide aanvallen kwamen twee weken geleden aan het licht. Uber zelf legde in een mededeling na de aanval de schuld bij de cybergroep Lapsus$. Die groep liet begin dit jaar van zich horen met aanvallen op onder meer Microsoft, Samsung en Nvidia. In maar van dit jaar pakte de Londense politie al zeven verdachten op in die zaak, waarvan de meerderheid ook tieners waren.

De Britse politie werkte samen met de Amerikaanse FBI voor de arrestatie, en zegt voorlopig alleen dat de tiener wordt opgepakt voor 'hacking'. Het zou volgens verschillende media echter gaan om de persoon die eerder deze maand beelden stal en vrijgaf van het langverwachte game Grand Theft Auto 6 van uitgever Rockstar. Dezelfde aanvaller eiste ook een hack op van ritjesdienst Uber. Daarbij werden screenshots van interne systemen en broncode getoond. Beide aanvallen kwamen twee weken geleden aan het licht. Uber zelf legde in een mededeling na de aanval de schuld bij de cybergroep Lapsus$. Die groep liet begin dit jaar van zich horen met aanvallen op onder meer Microsoft, Samsung en Nvidia. In maar van dit jaar pakte de Londense politie al zeven verdachten op in die zaak, waarvan de meerderheid ook tieners waren.