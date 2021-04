Een groep van 39 postbedienden is in het VK in hoger beroep vrijgesproken nadat eerdere fraude-veroordelingen de schuld blijken van een software bug. Het wordt gezien als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het land.

Aan de grond van de zaak ligt de Horizon-software, een systeem dat wordt verdeeld door Fujitsu. De software werd in 1999 door de Britse Post Office uitgerold om onder meer het beheer van transacties, boekhouding en logistiek voor de verschillende postkantoren te regelen. De software zou echter bugs bevatten waardoor de rekeningen op het einde van de maand niet klopten. Soms werden er duizenden Britse ponden aan tekorten gerapporteerd.

Op basis van op die rapporten vroeg de Post Office aan de kantoormanagers om de tekorten uit eigen zak te vergoeden. Degenen die weigerden werden voor de rechter gesleept. In totaal vervolgde de Post Office tussen 2000 en 2014 zo'n 736 postbedienden. Dat komt neer op ongeveer een vervolging per week. Enkele van die bedienden kregen onder meer gevangenisstraffen voor vervalsing van boekhouding en diefstal, velen zijn ook financieel geruïneerd of zagen hun reputatie aan diggelen geslagen.

Lang proces

Vorige week werden 39 van die veroordelingen in één keer teruggedraaid. Ze kwamen voor het hof van beroep, waar de Post Office geen bezwaar maakte tegen het schrappen van de veroordeling. Een en nader komt erop neer dat deze mensen de eerste keer geen eerlijk proces kregen. Volgens de rechter gaat het om een 'belediging van het publieke geweten', waardoor deze getroffenen de Post Office kunnen aanklagen wegens kwaadwillige vervolging.

Het heeft uiteindelijk twintig jaar geduurd voordat een deel van de veroordelingen werden geschrapt. Nadat een groep van 550 getroffenen de zaak voor een hogere rechtbank bracht, besloot die in december 2019 dat het Horizon-systeem 'lang niet robuust genoeg was' tijdens de eerste tien jaar waarin het werd gebruikt, en dat er ook daarna nog fouten in zaten. Het Post Office sloot rond die periode ook een akkoord tot schadevergoeding met de eisers. Uiteindelijk werd zo'n 12 miljoen pond verdeeld onder de getroffenen. De uitspraak zette ook de deur open voor beroepsprocedures. Tot nu toe zijn 51 zaken terug naar de rechtbank gestuurd voor herziening, zes veroordelingen werden eerder teruggedraaid. Zo'n 25 zaken lopen nog.

Schandaal

Met de 39 herzieningen van vorige week is deze zaak mteen ook een van de grootste rechterlijke schandalen in het Verenigd Koninkrijk. Nog nooit waren er in het land zoveel veroordelingen in één keer teruggedraaid. Het is ook een bijzonder pijnlijk voorbeeld van mismanagement, gezien de Post Office klaarblijkelijk jarenlang besloot dat de software onfeilbaar was, en veel betrouwbaarder dan het woord van letterlijk honderden van zijn medewerkers.

De Britse post besloot eerder deze maand om over te stappen van Horizon naar een nieuw, cloudgebaseerd boekhoudingssysteem voor zijn 11.500 kantoren. Er is ook een onderzoek lopende naar enkele Fujitsu-medewerkers die mogelijk meineed pleegden in de rechtszaken rond de software.

